Pelosi in Asia, la Cina: se visita Taiwan prenderemo contromisure (Di lunedì 1 agosto 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 agosto 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

RaiNews : Malgrado l'irritazione e gli avvertimenti della Cina, la presidente della Camera americana, la democratica Nancy Pe… - giuliapompili : In questo momento ci sono cinquantamila persone online seguendo il volo della speaker della Camera Nancy Pelosi ver… - gpellarin84 : RT @GianniVernetti: Fa bene Nancy Pelosi a visitare #Taiwan durante il suo viaggio in Asia, nonostante la crescente arroganza e il bullismo… - Tonytruante : RT @GianniVernetti: Fa bene Nancy Pelosi a visitare #Taiwan durante il suo viaggio in Asia, nonostante la crescente arroganza e il bullismo… - galietti82 : RT @GianniVernetti: Fa bene Nancy Pelosi a visitare #Taiwan durante il suo viaggio in Asia, nonostante la crescente arroganza e il bullismo… -