Paura per Donatella Rettore: "Ho preso il Covid, sto male, spero di farcela". Oggi altri 121 morti (Di lunedì 1 agosto 2022) Paura per le condizioni di salute di Donatella Rettore, famosa cantante italiana che aveva collezionato successi importanti negli anni Ottanta e Novanta. E' stata lei stessa a dare la notizia di aver contratto il Covid e di non passarsela bene. "Non poteva mancare e proprio adesso. Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. spero di farcela …vi abbraccio", ha scritto Donatella Rettore su Twitter allarmando non poco i fan. Intanto, è stata annullata la data in programma per il 3 agosto a Marina di Camerota (Sa). Donatella Rettore ha il Covid, Oggi 121 vittime secondo il ministero Non solo Donatella Rettore.

