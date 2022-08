Parata di stelle a Nembro: Zenoni e Pavese cercano gloria (Di lunedì 1 agosto 2022) Atletica leggera Per la 25ª edizione del Meeting 200 atleti da 32 nazioni. Nel programma 15 gare ad alto livello fra corse, salti e lanci. La mezzofondista e la sprinter sono le bergamasche più accreditate. Fra le big più attese le azzurre Bogliolo (100 ostacoli) e Battocletti (3.000). Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 agosto 2022) Atletica leggera Per la 25ª edizione del Meeting 200 atleti da 32 nazioni. Nel programma 15 gare ad alto livello fra corse, salti e lanci. La mezzofondista e la sprinter sono le bergamasche più accreditate. Fra le big più attese le azzurre Bogliolo (100 ostacoli) e Battocletti (3.000).

