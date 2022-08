Paola Egonu, esce allo scoperto: chi è il nuovo amore della pallavolista (Di lunedì 1 agosto 2022) La pallavolista è impengnata con il collega Michal Filip Paola Egonu, come del resto aveva già ammesso, non è più single. In una recente intervista, dopo la vittoria della VNL con la maglia azzurra, aveva svelato di essere impegnata. L’opposto, ex Conegliano, non si era sbilanciata e non aveva parlato del sesso del suo compagno/a. Questo perché un passato dopo il suo coming out si era sollevato un polverone. Per un breve periodo è infatti stata legata a una sua compagna di volley. A Oggi, ultimamente, aveva poi detto: «Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza. Sono innamorata, felice e spaventata. Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte». L’annuncio, implicitamente, è arrivato dalla pagine di Instagram: in Sardegna è apparsa in compagnia del ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Laè impengnata con il collega Michal Filip, come del resto aveva già ammesso, non è più single. In una recente intervista, dopo la vittoriaVNL con la maglia azzurra, aveva svelato di essere impegnata. L’opposto, ex Conegliano, non si era sbilanciata e non aveva parlato del sesso del suo compagno/a. Questo perché un passato dopo il suo coming out si era sollevato un polverone. Per un breve periodo è infatti stata legata a una sua compagna di volley. A Oggi, ultimamente, aveva poi detto: «Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza. Sono innamorata, felice e spaventata. Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte». L’annuncio, implicitamente, è arrivato dalla pagine di Instagram: in Sardegna è apparsa in compagnia del ...

