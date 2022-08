Paige | “Il mio infortunio? Non ho mai pensato di incolpare Sasha Banks”

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ieri notte, in quel di Nashville, è andato in scena Starrcast V evento che ha visto il ritorno sul ring del “Nature Boy” Ric Flair cui hanno presenziato diverse star del wrestling business. Tra queste anche, la quale è tornata a parlare dell’episodio che di fatto ha messo fine alla sua carriera sul ring nel 2017. L’inglese ha ribadito di non aver neanche maiche il suofosse colpa diera reduce da un problema al collo ed il nuovol’ha costretta al ritiro. “Non fu colpa di” Durante l’evento Starrcast V,è tornata a parlare dell’che ha messo fine alla sua carriera. Nel 2017, durante un Live Event al Madison Square Garden, l’inglese ...

