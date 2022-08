“Paghiamo solo noi”. Lo sfogo dei big del M5S, chat roventi (Di lunedì 1 agosto 2022) Dovrebbero arrivare oggi, al più tardi domani. Le regole di ingaggio per aspiranti deputati e senatori M5S sono in stesura, con ‘spiragli' per chi temeva la forche caudine delle norme, stringenti, del Movimento 5 Stelle della prima ora. Ma, come raccontato dall'Adnkronos, dopo la linea dura sul tetto dei due mandati sembrano ora aprirsi spiragli nella ‘trattativa' tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e il comitato di garanzia sulle regole per le candidature. Si va verso un allargamento delle maglie, dopo giorni in cui il garante voleva tenere intatte le vecchie regole. E invece pare che Grillo nelle ultime ore ci abbia ripensato e sia pronto a cedere sia sui capilista -lasciando a Conte voce in capitolo - sia sul principio di territorialità, vale a dire la vecchia regola grillina per cui ci si candida nelle file del Movimento solo nella propria regione di residenza. Il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Dovrebbero arrivare oggi, al più tardi domani. Le regole di ingaggio per aspiranti deputati e senatori M5S sono in stesura, con ‘spiragli' per chi temeva la forche caudine delle norme, stringenti, del Movimento 5 Stelle della prima ora. Ma, come raccontato dall'Adnkronos, dopo la linea dura sul tetto dei due mandati sembrano ora aprirsi spiragli nella ‘trattativa' tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e il comitato di garanzia sulle regole per le candidature. Si va verso un allargamento delle maglie, dopo giorni in cui il garante voleva tenere intatte le vecchie regole. E invece pare che Grillo nelle ultime ore ci abbia ripensato e sia pronto a cedere sia sui capilista -lasciando a Conte voce in capitolo - sia sul principio di territorialità, vale a dire la vecchia regola grillina per cui ci si candida nelle file del Movimentonella propria regione di residenza. Il ...

