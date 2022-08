Oroscopo di Paolo Fox del 2 agosto 2022 | tutte le indicazioni e le previsioni per i 12 segni zodiacali

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ecco cosa dicono le stelle secondoFox per il 2: cosa potrebbe accadere nella giornata di domani? Ariete A causa della presenza della Luna nel segno, sarebbe meglio rimandare le decisioni, soprattutto quelle importanti. In serata potreste ritrovare un po’ di pace, anche se in amore potrebbe esserci ancora qualche tensione di troppo. Toro Oggi non è la giornata giusta per scambiarvi effusioni con il vostro partner, ma neanche quella per litigare. A lavoro prendetevela con calma e non innervositevi per cose che non vi riguardano personalmente. Gemelli Giove nel segno potrebbe regalarvi dei colpi di fortuna inattesi. Inoltre, potrebbero esserci delle svolte interessanti anche nel rapporto con il partner. Cancro A livello professionale e affettivo, la Bilancia nel segno, vi sta dando un po’ di complicazioni. Non sapete ...