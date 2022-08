Oroscopo Branko di Lunedì 1 Agosto 2022 | Pesci energico

Leggi su zon

(Di lunedì 1 agosto 2022) L’diper oggi,Ariete La giornata partirà con il piede giusto, la vostra grinta non passerà inosservata e sarete capaci di attrarre verso di voi l’interesse di una persona che vi sta a cuore. Toro Bello questo cielo per il cuore. Se vi interessa una persona, non fatevi frenare da immotivate paure. Gemelli La creatività quest’oggi la fa da padrona permettendovi di giocare una carta in più sul lavoro. Cancro Cielo che parla d’amore, soprattutto le coppie di lunga data avranno la possibilità di mettersi in gioco concretizzando un progetto importante. Leone Avete una determinazione invidiabile e questo vi permette di chiedere qualcosa in più sul lavoro. Vergine Cercate di non dare adito a inutili polemiche e concedetevi del tempo per voi ...