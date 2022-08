Orologio appartenuto a Hitler venduto per 1,1 milioni di euro. È polemica contro la casa d’aste (Di lunedì 1 agosto 2022) Più di un milione di euro. Durante una controversa asta negli Stati Uniti, un anonimo collezionista si è assicurato, per 1,1 milioni di euro, un Orologio da polso che sembra sia appartenuto a Hitler. Il cimelio è un Huber con incisi una svastica e le lettere AH, le iniziali del leader nazista. Poco dopo la vendita, però, è scoppiata la polemica. Sebbene le associazioni ebraiche abbiano condannato la scelta di mettere all’asta un oggetto del genere, l’Alexander Historical Auctions, con sede nel Maryland, non è sembrata preoccuparsi delle critiche. In passato, infatti, la casa d’aste aveva già battuto all’asta cimeli nazisti, con la motivazione di voler preservare la storia. Secondo il catalogo di vendita, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Più di un milione di. Durante unaversa asta negli Stati Uniti, un anonimo collezionista si è assicurato, per 1,1di, unda polso che sembra sia. Il cimelio è un Huber con incisi una svastica e le lettere AH, le iniziali del leader nazista. Poco dopo la vendita, però, è scoppiata la. Sebbene le associazioni ebraiche abbiano condannato la scelta di mettere all’asta un oggetto del genere, l’Alexander Historical Auctions, con sede nel Maryland, non è sembrata preoccuparsi delle critiche. In passato, infatti, laaveva già battuto all’asta cimeli nazisti, con la motivazione di voler preservare la storia. Secondo il catalogo di vendita, ...

FQMagazineit : Orologio appartenuto a Hitler venduto per 1,1 milioni di euro. È polemica contro la casa d’aste - cuenews_it : Battuto all'#asta un #orologio appartenuto ad #AdolfHitler ????? Non sono mancate le critiche da parte dell'Associaz… - ParfemR : È STATO BATTUTO ALL’ASTA PER UN MILIONE DI DOLLARI L’OROLOGIO APPARTENUTO AD ADOLF HITLER... - nemo0703 : Orologio appartenuto a quella ‘buon-anima’ di HITLER battuto ad 1 KK Eur ?? - Newsinunclick : Più di un milione di dollari per un orologio appartenuto ad Adolf Hitler: è il prezzo battuto in un'asta nel Maryla… -