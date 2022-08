Omicidio Alika, l’avvocato di Filippo Ferlazzo chiede la perizia psichiatrica (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 32 enne era stato ricoverato per un Tso: bipolare, con comportamenti psicotici, borderline, aveva un’invalidità civile riconosciuta al 100%. Il legale della vittima: «Perché non era vigilato?» Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 32 enne era stato ricoverato per un Tso: bipolare, con comportamenti psicotici, borderline, aveva un’invalidità civile riconosciuta al 100%. Il legale della vittima: «Perché non era vigilato?»

CottarelliCPI : L’omicidio di Alika Ogorchukwu è vergognoso e ci deve indignare, come ci deve indignare l’apatia di chi stava a gua… - Internazionale : Il fatto che decine di persone abbiano assistito immobili all’omicidio di Alika Ogorchukwu senza sentirsi parte in… - simofons : I titoli che oggi si affrettano a liquidare l’omicidio di Alika Ogorchukwu come scatenato da presunti “apprezzament… - bastardo42 : RT @Labbaronessa: Ho passato insonne metà della scorsa notte, e ne ho approfittato per leggere un po' di articoli sull'omicidio di Ogorchuk… - Gianga87 : L'omicidio di Alika, Ferlazzo resta in cella: 'Chiedo scusa' - Marche - -