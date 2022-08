Olimpiadi dei Forum: l’Us Acli sempre al fianco dei giovani (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il presidente dell’Us Acli di Benevento Alessandro Pepe ha partecipato alla premiazione delle Olimpiadi dei Forum giovanili che si sono disputate a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio 2022. Un evento organizzato dai Forum giovani, patrocinato dai Comuni di Ponte e Torrecuso, dal Coordinamento Forum di Benevento e dall’Us Acli. Tanti i partner: ‘Anspi’ Santa Generosa – Ponte, Decathlon Benevento, Astaeaxt – Torrecuso, Asd ‘La Dormiente Trekking’ Camposauro, Asd ‘Ponte 98’, Pro loco ‘Ad Pontem’, Associazione ‘Gramigna’ Torrecuso, Nuova Pro Loco ‘Torricolus’ Torrecuso, Misericordia di Torrecuso, Pro Loco ‘La Rinascente’ di Ponte, Coldiretti, Sai Torrecuso della Rete ‘Il Sale della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il presidente deldi Benevento Alessandro Pepe ha partecipato alla premiazione delledeili che si sono disputate a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio 2022. Un evento organizzato dai, patrocinato dai Comuni di Ponte e Torrecuso, dal Coordinamentodi Benevento e dal. Tanti i partner: ‘Anspi’ Santa Generosa – Ponte, Decathlon Benevento, Astaeaxt – Torrecuso, Asd ‘La Dormiente Trekking’ Camposauro, Asd ‘Ponte 98’, Pro loco ‘Ad Pontem’, Associazione ‘Gramigna’ Torrecuso, Nuova Pro Loco ‘Torricolus’ Torrecuso, Misericordia di Torrecuso, Pro Loco ‘La Rinascente’ di Ponte, Coldiretti, Sai Torrecuso della Rete ‘Il Sale della ...

