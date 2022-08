Ocean Viking, alle 10 iniziato lo sbarco della nave dei bimbi (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Provengono da nazioni dell’Africa centrale, tra le quali Nigeria, Gambia Camerun, Congo, Sudan i 387 migranti, a bordo della nave Ocean Viking che, poco dopo le 9,30 ha attraccato al molo 3 gennaio del Porto di Salerno. La macchina dei soccorsi predisposti dalla prefettura di Salerno si è messa in moto. Lo sbarco è iniziato alle 10. Il primo a scendere tra le braccia di un uomo dei soccorsi un neonato e subito a pochi passi un altro bimbo ed una donna incinta. 149 i minori in totale, nove con meno di dieci anni, 124 non accompagnati, 29 donne, 209 uomini. Sulla banchina ad accoglierli anche il prefetto di Salerno e tutti gli uomini dei soccorsi, dalla Croce Rossa all’esercito, carabinieri, polizia, Guardia di Finanza, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Provengono da nazioni dell’Africa centrale, tra le quali Nigeria, Gambia Camerun, Congo, Sudan i 387 migranti, a bordoche, poco dopo le 9,30 ha attraccato al molo 3 gennaio del Porto di Salerno. La macchina dei soccorsi predisposti dalla prefettura di Salerno si è messa in moto. Lo10. Il primo a scendere tra le braccia di un uomo dei soccorsi un neonato e subito a pochi passi un altro bimbo ed una donna incinta. 149 i minori in totale, nove con meno di dieci anni, 124 non accompagnati, 29 donne, 209 uomini. Sulla banchina ad accoglierli anche il prefetto di Salerno e tutti gli uomini dei soccorsi, dalla Croce Rossa all’esercito, carabinieri, polizia, Guardia di Finanza, ...

LegaSalvini : Marco Campomenosi: ecco la Ocean Viking che continua indisturbata con le sue azioni. Inaccettabile: ridateci… - SilvanoSalviato : RT @localteamtv: La nave Ocean Viking arriva nel porto di Salerno per lo sbarco di 387 migranti #Salerno #migranti #OceanViking #localteam… - ApesMaya : RT @localteamtv: La nave Ocean Viking arriva nel porto di Salerno per lo sbarco di 387 migranti #Salerno #migranti #OceanViking #localteam… - localteamtv : La nave Ocean Viking arriva nel porto di Salerno per lo sbarco di 387 migranti #Salerno #migranti #OceanViking… - GazzettaSalerno : “Mentre il governatore De Luca resta in vergognoso silenzio, il ministro Lamorgese e il governo stabiliscono di far… -