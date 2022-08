Nuovo rogo a San Gimignano Bruciano 15 ettari di campi e vigne - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 1 agosto 2022) Ancora incendi e gran lavoro in una domenica bollente per i vigili del fuoco di Siena. Iniziata con l'intervento alle 10.30 del distaccamento di Montalcino nel comune di Asciano, per il rogo di un ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Ancora incendi e gran lavoro in una domenica bollente per i vigili del fuoco di Siena. Iniziata con l'intervento alle 10.30 del distaccamento di Montalcino nel comune di Asciano, per ildi un ...

CiociariaO : Ancora incendi in montagna. In fumo trecento ettari di vegetazione Monte Acuto di nuovo in fiamme. Il rogo divampat… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Fiamme al Cep di Pra' a #Genova, un nuovo #incendio tra via 2 Dicembre e via Novella, nella stessa zona interessata dal r… - BabboleoNews : Fiamme al Cep di Pra' a #Genova, un nuovo #incendio tra via 2 Dicembre e via Novella, nella stessa zona interessata… - infoitinterno : Sindaco di Gorizia, il nuovo rogo sul Carso è doloso - anastasiamadam : RT @settembrini61: Sindaco di Gorizia, il nuovo rogo sul Carso è doloso - Friuli V. G. - -