Nuovo Cinema Paradiso diventerà una serie tv Sceneggiatura e regia di Giuseppe Tornatore

(Di lunedì 1 agosto 2022) In molti lo considerano tra i capolavori recenti delitaliano e il film vinse l’Oscar per il miglior film straniero nel 1990. Diventa unatve sarà diretto proprio dache ne sarà anche lo sceneggiatore. Lasarà prodotta da Bamboo Production, la nuova società fondata da Marco Belardi. Ed è stato proprio quest’ultimo ad annunciare il progetto a Variety: “La, che si comporrà di 6 puntate da 50 minuti ciascuna, racconterà la stessa storia del film ma in forma ampliata con diversi filoni narrativi“. Nellatv – che dovrebbe essere pronta fra un anno – saranno raccontati retroscena delle vite dei personaggi principali creati da...

Sei puntate dirette e sceneggiate da Giuseppe Tornatore Diventa una serie tv 'Nuovo Cinema Paradiso', il film di Giuseppe Tornatore vincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel 1990. Sarà diretta e sceneggiata dallo stesso regista siciliano e prodotta da Bamboo ... Nuovo Cinema Paradiso, il film di Giuseppe Tornatore vincitore dell'Oscar nel 1990, diventerà una serie tv. A dirigerla lo stesso regista in collaborazione con il produttore Marco Belardi. Il progetto ...