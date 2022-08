Nuove tensioni sono sorte tra Kosovo e Serbia: perché e cosa sta succedendo (Di lunedì 1 agosto 2022) Nuove tensioni sono sorte tra Kosovo e Serbia e c’è chi teme uno scontro armato fra i due Paesi. I serbi non accettano le Nuove misure varate da Pristina sul divieto di documenti di identità e di targhe serbi in Kosovo a partire da lunedì primo agosto. La Nato ha annunciato che è pronta a intervenire con la KFOR se la stabilità nel Paese diventasse “a rischio”. Le autorità del Kosovo hanno chiuso domenica sera due valichi di confine con la Serbia per i blocchi stradali messi in atto da dimostranti kosovari di etnia serba per protestare contro Nuove leggi approvate dal governo su documenti di identità e targhe automobilistiche, in vigore da lunedì 1 agosto. La disputa ha riacceso le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 agosto 2022)trae c’è chi teme uno scontro armato fra i due Paesi. I serbi non accettano lemisure varate da Pristina sul divieto di documenti di identità e di targhe serbi ina partire da lunedì primo agosto. La Nato ha annunciato che è pronta a intervenire con la KFOR se la stabilità nel Paese diventasse “a rischio”. Le autorità delhanno chiuso domenica sera due valichi di confine con laper i blocchi stradali messi in atto da dimostranti kosovari di etnia serba per protestare controleggi approvate dal governo su documenti di identità e targhe automobilistiche, in vigore da lunedì 1 agosto. La disputa ha riacceso le ...

