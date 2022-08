“Non ci hanno chiesto il permesso per le immagini”: la campagna femminista del ministero spagnolo dell’Uguaglianza fa discutere (Di lunedì 1 agosto 2022) Voleva essere una campagna femminista, quella del ministero spagnolo dell’Uguaglianza, e invece si è trasformata in un vespaio di polemiche. 5 donne, diverse per età e caratteristiche, ma accomunate da corpi che, secondo i canoni di bellezza imposti dalla società, potrebbero non sentirsi a proprio agio nell’andare in spiaggia in bikini: sono loro le protagoniste dell’immagine della campagna. Peccato che queste donne non ne sapessero nulla. Il che, tradotto, vuol dire che nessuno ha chiesto il permesso di usare la loro immagine a tale scopo. La prima “modella per caso” che ha alzato la mano per chiedere cosa stesse succedendo è stata Juliet FitzPatrick, sessantenne che dopo un tumore al seno ha subito una doppia mastectomia. Si è riconosciuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Voleva essere una, quella del, e invece si è trasformata in un vespaio di polemiche. 5 donne, diverse per età e caratteristiche, ma accomunate da corpi che, secondo i canoni di bellezza imposti dalla società, potrebbero non sentirsi a proprio agio nell’andare in spiaggia in bikini: sono loro le protagoniste dell’immagine della. Peccato che queste donne non ne sapessero nulla. Il che, tradotto, vuol dire che nessuno haildi usare la loro immagine a tale scopo. La prima “modella per caso” che ha alzato la mano per chiedere cosa stesse succedendo è stata Juliet FitzPatrick, sessantenne che dopo un tumore al seno ha subito una doppia mastectomia. Si è riconosciuta ...

