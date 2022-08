Nicolò Zaniolo patteggia: 4mila euro di multa per i cori contro la Lazio post Conference League (Di lunedì 1 agosto 2022) Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un ammenda di 4mila euro per aver violato l’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La norma riguarda la vioLazione del principio di lealtà, correttezza e probità “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, come il tour in una città dopo la conquista di un trofeo. La Federazione ha accettato la richiesta di patteggiamento avanzata dal calciatore e dalla Roma. Il fatto risale al 26 maggio scorso quando l’attaccante con i suoi compagni era impegnato nei festeggiamenti per il successo in Conference League. L’azzurro in quell’occasione “impugnò un microfono e intonò a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società Ss ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)è stato sanzionato con un ammenda diper aver violato l’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La norma riguarda la vione del principio di lealtà, correttezza e probità “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, come il tour in una città dopo la conquista di un trofeo. La Federazione ha accettato la richiesta dimento avanzata dal calciatore e dalla Roma. Il fatto risale al 26 maggio scorso quando l’attaccante con i suoi compagni era impegnato nei festeggiamenti per il successo in. L’azzurro in quell’occasione “impugnò un microfono e intonò a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società Ss ...

