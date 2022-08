“Nessuna offerta per Mertens”: c’è l’annuncio del club di Serie A (Di lunedì 1 agosto 2022) Dries Mertens ha lasciato il Napoli in questa calda estate: dopo nove anni, 148 gol e quasi 400 presenze, è terminata la storia d’amore tra il belga e la città partenopea. I tifosi azzurri hanno sperato fino all’ultimo in un rinnovo, ma alla fine non è stato trovato l’accordo tra giocatore e società e il belga è andato via da svincolato. A pochi giorni dall’inizio dei vari campionati europei, l’attaccante ex Napoli non ha ancora trovato una nuova squadra: ci sono diversi club su di lui, ma il belga non ha ancora scelto la sua prossima destinazione. Dries Mertens (FOTO – Getty Images) Diversi club hanno cercato Mertens nel corso degli ultimi due mesi: su tutti sembrano esserci Lazio e Anversa. Negli ultimi giorni, è circolata anche la voce di un possibile interessamento della Salernitana, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) Driesha lasciato il Napoli in questa calda estate: dopo nove anni, 148 gol e quasi 400 presenze, è terminata la storia d’amore tra il belga e la città partenopea. I tifosi azzurri hanno sperato fino all’ultimo in un rinnovo, ma alla fine non è stato trovato l’accordo tra giocatore e società e il belga è andato via da svincolato. A pochi giorni dall’inizio dei vari campionati europei, l’attaccante ex Napoli non ha ancora trovato una nuova squadra: ci sono diversisu di lui, ma il belga non ha ancora scelto la sua prossima destinazione. Dries(FOTO – Getty Images) Diversihanno cercatonel corso degli ultimi due mesi: su tutti sembrano esserci Lazio e Anversa. Negli ultimi giorni, è circolata anche la voce di un possibile interessamento della Salernitana, ...

