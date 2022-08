(Di lunedì 1 agosto 2022) Attraverso una nota, Joeha voluto ricordare, leggenda dell’NBAall’età di 88 anni. “E’ stato uno dei piùatletinostra. Un campione di tutti i tempi, un grande americano – scrive il presidente degli Stati Uniti – Da un’infanzia nella Louisiana segregazionista a una carriera sui piùpalcoscenici dello sport,ha affrontato l’ostilità e l’odio del razzismo radicati in ogni partevita americana. Eppure, non si è mai arreso“.ha conquistato ben 11 titoli NBA con i Boston Celtics, ma è stato anche un’icona fuori dal campo per via delle sue battaglie, tra cui quella al fianco di Martin Luther King. SportFace.

sportface2016 : #NBA, #Biden piange la scomparsa di #BillRussell: “Uno dei più grandi della storia” - infoitestero : NBA, Griner più vicina alla libertà: il presidente Biden dà l'ok allo scambio di ostaggi - sportli26181512 : NBA, Griner più vicina alla libertà: il presidente Biden dà l'ok allo scambio di ostaggi: Secondo quanto confermato… -

SPORTFACE.IT

... morto domenica a 88 anni, non era solo un'icona dell'. Era il simbolo stesso di una carriera ... Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha definito Russell come "uno dei più grandi atleti ...... il presidenteavrebbe ceduto di fronte alla montante pressione dell'opinione pubblica ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiSalari Warriors fuori controllo: futuro ... NBA, Biden piange la scomparsa di Bill Russell: "Uno dei più grandi della storia" Bill Russell redefined how basketball is played, and then he changed the way sports are viewed in a racially divided country.È stato lo sportivo più prolifico dell’Nba, vincendo undici titoli in 13 stagioni, sempre con i Boston Celtics. Ma è stato anche un simbolo di riscatto contro il razzismo. Era in prima fila allo stori ...