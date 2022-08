Natalia Paragoni piange per il suo lavoro di influencer: «Mi sento inutile, poche persone mi apprezzano», ecco lo sfogo (Di lunedì 1 agosto 2022) Natalia Paragoni ha pubblicato una serie di storie nella giornata di ieri in cui si è sfogata con i suoi followers; la fidanzata di Andrea Zelletta – in lacrime – ha parlato del suo lavoro di influencer e di come a volte si senta sopraffatta data la grande competizione che c’è nell’ambiente dei content creator.... Leggi su donnapop (Di lunedì 1 agosto 2022)ha pubblicato una serie di storie nella giornata di ieri in cui si è sfogata con i suoi followers; la fidanzata di Andrea Zelletta – in lacrime – ha parlato del suodie di come a volte si senta sopraffatta data la grande competizione che c’è nell’ambiente dei content creator....

ParliamoDiNews : Natalia Paragoni scoppia a piangere e si sfoga: `Odio essere un peso` #natalia #paragoni #scoppia #piangere #sfoga… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Natalia Paragoni `Vivo un forte periodo di crisi`/ Scoppia in lacrime su Instagram #NataliaParagoni… - GossipItalia3 : Natalia Paragoni in lacrime su Instagram: “In questo lavoro c’è troppa competizione” #gossipitalianews - glooit : Natalia Paragoni in lacrime: “C’è troppa competizione sui social” leggi su Gloo - redazionerumors : L'influencer si è sfogata con i suoi follower su Instagram raccontando il periodo difficile che sta attraversando... -