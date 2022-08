Natalia Paragoni, l’influencer si sfoga: “In questo lavoto la competizione è altissima. Sono in asia da prestazione” (Di lunedì 1 agosto 2022) Uno, nessuno, centomila. Forse aveva ragione Pirandello. E la famigerata maschera dell’apparenza, oggi, primeggia sul vero io. A parlarne su Instagram, in preda a un crollo emotivo, è Natalia Paragoni, influencer seguita sui social da un milione di followers. Un forte senso di inadeguatezza e la schiacciante pressione psicologica di dover essere sempre ‘perfetta’ davanti agli altri mangiano le sue giornate. La ragazza, 24enne e autrice del libro “La vita secondo Naty“, è scoppiata in lacrime e si è lamentata dell’eccessiva competizione del mondo social, che la risucchia nel costante pensiero di dover sempre migliorare per intrattenere i suoi fan, impedendole di godere di alcuni momenti di pausa. “Da quando faccio questo lavoro, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile – ha raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Uno, nessuno, centomila. Forse aveva ragione Pirandello. E la famigerata maschera dell’apparenza, oggi, primeggia sul vero io. A parlarne su Instagram, in preda a un crollo emotivo, è, influencer seguita sui social da un milione di followers. Un forte senso di inadeguatezza e la schiacciante pressione psicologica di dover essere sempre ‘perfetta’ davanti agli altri mangiano le sue giornate. La ragazza, 24enne e autrice del libro “La vita secondo Naty“, è scoppiata in lacrime e si è lamentata dell’eccessivadel mondo social, che la risucchia nel costante pensiero di dover sempre migliorare per intrattenere i suoi fan, impedendole di godere di alcuni momenti di pausa. “Da quando facciolavoro, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile – ha raccontato ...

