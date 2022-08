Natalia Paragoni in lacrime sui social. Ecco il motivo (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex di U&D Natalia Paragoni sbotta sui social. lacrime e ansia per la giovane 26enne originaria di Sondrio. Nelle ultime ore Natalia Paragoni sceglie di condividere con i suoi follower alcune importanti riflessioni circa la sua professione e il mondo dei social media e delle “imprenditrici digitali”. La 26enne di Sondrio non riesce a trattenere le lacrime dichiarando di provare spesso un senso di inadeguatezza nel dover essere sempre al Top. Il fenomeno sembra essere legato principalmente ai social network e accomunerebbe molte ragazze e ragazzi appartenenti alla New Generation. Ecco cosa dichiara la fidanzata di Andrea Zelletta: “Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex di U&Dsbotta suie ansia per la giovane 26enne originaria di Sondrio. Nelle ultime oresceglie di condividere con i suoi follower alcune importanti riflessioni circa la sua professione e il mondo deimedia e delle “imprenditrici digitali”. La 26enne di Sondrio non riesce a trattenere ledichiarando di provare spesso un senso di inadeguatezza nel dover essere sempre al Top. Il fenomeno sembra essere legato principalmente ainetwork e accomunerebbe molte ragazze e ragazzi appartenenti alla New Generation.cosa dichiara la fidanzata di Andrea Zelletta: “Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ...

