Napoli, Sky: “Kepa in arrivo, da limare gli ultimi dettagli” (Di lunedì 1 agosto 2022) Napoli Kepa- Decimo giorno di allenamento per i Partenopei che, stamane hanno svolto lavoro di scarico dopo la gara di ieri. I Partenopei hanno convinto poco e, hanno pareggiato per 1-1 contro il Maiorca. L’obbligo dopo questo ritiro per il Napoli è diventato il portiere titolare, dopo l’addio di Ospina, Alex Meret non è stato per nulla convincente. Nella gara contro l’Adana grave errore in uscita che causa il rigore, poi trasformato da Balotelli. Ieri nell’amichevole contro gli Spagnoli, su un colpo di testa blando il portiere respinge malissimo e consegna a Raillo l’opportunità dell’1-1. Nelle ultime ore sta prendendo forma la trattativa che porterà Kepa, sotto l’ombra del Vesuvio. Tecnica, agilità ed esperienza a offerta di Luciano Spalletti che, ha bisogno di sicurezza in porta. Si tratta con il Chelsea che, vuole ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 1 agosto 2022)- Decimo giorno di allenamento per i Partenopei che, stamane hanno svolto lavoro di scarico dopo la gara di ieri. I Partenopei hanno convinto poco e, hanno pareggiato per 1-1 contro il Maiorca. L’obbligo dopo questo ritiro per ilè diventato il portiere titolare, dopo l’addio di Ospina, Alex Meret non è stato per nulla convincente. Nella gara contro l’Adana grave errore in uscita che causa il rigore, poi trasformato da Balotelli. Ieri nell’amichevole contro gli Spagnoli, su un colpo di testa blando il portiere respinge malissimo e consegna a Raillo l’opportunità dell’1-1. Nelle ultime ore sta prendendo forma la trattativa che porterà, sotto l’ombra del Vesuvio. Tecnica, agilità ed esperienza a offerta di Luciano Spalletti che, ha bisogno di sicurezza in porta. Si tratta con il Chelsea che, vuole ...

sscnapoli : ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - sscnapoli : ?? #NapoliAdana domani alle ore 20:30. Seguila in diretta pay per view sulla pagina Facebook del club e su @SkySport… - SkyTG24 : Qualiano, comune non concede locali a uso abitativo e lui li incendia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, sequestrati giocattoli contraffatti: oltre 13.000 pezzi - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Al parco divertimenti con un coltello, 14enne denunciato a Napoli -