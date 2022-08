Napoli: Kepa è il primo nome per Spalletti, ma c'è l'alternativa (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Napoli continua a lavorare per regalare un portiere a Luciano Spalletti. Ben avviati i contatti con il Chelsea, resta da risolvere il nodo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilcontinua a lavorare per regalare un portiere a Luciano. Ben avviati i contatti con il Chelsea, resta da risolvere il nodo...

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Si insiste per #Kepa Arrizabalaga del @ChelseaFC. I dettagli - AlfredoPedulla : #Kepa vuole il #Napoli: si lavorerà sempre più per regalarlo presto a #Spalletti - AlfredoPedulla : Il #Napoli lavora da oltre due settimane su #Kepa. Ieri sera dialoghi con il #Chelsea che lo libera e contribuisce… - Paroladeltifoso : Kepa-Napoli, aggiornamenti sulla trattativa - edo_cimmino : @AlfredoPedulla Alfredo notizie in casa Napoli? Kepa sta venendo? -