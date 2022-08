Napoli | in arrivo un nuovo portiere | accordo raggiunto!

apetrazzuolo : TWEET - Auriemma: 'Con l'arrivo di Kepa e Raspadori si risolverebbero i due principali difetti del Napoli' - infoitsport : Napoli, Meret e il portiere in arrivo: ecco cosa sta succedendo - infoitsport : Napoli, l'arrivo di Kepa fa riflettere Meret: potrebbe rinnovare e andare in prestito al Toro - _filomena22_ : @naplusultra @GA7_Official ma sarà anche questa situazione sicuramente. Il primo anno quando arrivò tra l'entusiasm… - Napolicm1Cm : #kepa ?? ha già salutato i compagni di squadra , è pronto a vestire l'azzurro ???? Possibile arrivo MARTEDÌ! #Napoli… -

... ancora incredulo di esser riuscito a superare in graduatoria città importanti comeo Bari e ...gli ambiti in cui verranno consolidati gli interventi strutturali grazie ai finanziamenti in... il cuisarà indipendente dalla cessione di Arthur al Valencia, comunque ben avviata. Per l'...- Raspadori, la Juventus è pronta a inserirsi. Più facile sarebbe puntare su Jordan Veretout, ...Calciomercato Milan, due acquisti per Pioli Terminato l'affare De Ketelaere, ora Maldini vuole completare la squadra con le ultime priorità ovvero un difenso ...Il rinnovo dell'ex Udinese si è fermato, sintomo di come il Napoli abbia virato su altri profili Il portiere del Chelsea è chiuso nel club di Tuchel e vorrebbe una nuova avventura, con il Napoli in po ...