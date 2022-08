Napoli gelato, il presidente chiude la trattativa: “Resta con noi!” (Di lunedì 1 agosto 2022) A lungo inseguito, Gerard Deulofeu – attaccante spagnolo di proprietà dell’Udinese – sembra essersi ufficialmente defilato in orbita Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha lavorato a lungo con la società bianconera per il suo ingaggio, forte del gradimento del calciatore al possibile approdo in azzurro. Tuttavia, per settimane sono andati avanti i colloqui tra i partenopei e i friulani, ma alla fine non è arrivata la fumata bianca sperata. Ad annunciarlo è il presidente dei bianconeri, Giampaolo Pozzo, che nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: Deulofeu Napoli (Getty Images)“La squadra? Sono convinto che sia ottima. Beto ha già dimostrato il suo valore, ha le caratteristiche per fare un gran campionato. E poi c’è Deulofeu che, se Resta, è un valore aggiunto. Non posso trattenerlo, ma ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) A lungo inseguito, Gerard Deulofeu – attaccante spagnolo di proprietà dell’Udinese – sembra essersi ufficialmente defilato in orbita. Il club di Aurelio De Laurentiis ha lavorato a lungo con la società bianconera per il suo ingaggio, forte del gradimento del calciatore al possibile approdo in azzurro. Tuttavia, per settimane sono andati avanti i colloqui tra i partenopei e i friulani, ma alla fine non è arrivata la fumata bianca sperata. Ad annunciarlo è ildei bianconeri, Giampaolo Pozzo, che nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: Deulofeu(Getty Images)“La squadra? Sono convinto che sia ottima. Beto ha già dimostrato il suo valore, ha le caratteristiche per fare un gran campionato. E poi c’è Deulofeu che, se, è un valore aggiunto. Non posso trattenerlo, ma ...

Fabio35899858 : GELATI # MAXIBON Motta ?? LEGGENDA . QUESTO GELATO RAPPRESENTA LA MIA FANCIULLEZZA . Abbiamo un appezzamento a rido… - giangio87 : @Alex_Battaglia9 @lucacerchione Il Napoli si sciolse come un gelato al sole a fine campionato - tuskatore : In compenso Napoli ha le paninoteche fuddeporne dove mangi le patatine col gelato e gli smash burger (piatto tipico… - darrensbean : @noel_fisher amo il gelato sta in tutto il mondo ma va bene come vuoi tu comunque vieni a Napoli N A P O L I -