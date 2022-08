Napoli-Chelsea per Kepa: si chiude in settimana, vuole il rilancio (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Napoli ha fretta di chiudere la trattativa di mercato per Kepa Arrizabalaga, portiere di proprietà del Chelsea. Lo ha chiesto Luciano Spalletti dopo l’addio di Ospina, ma viene certificato anche in questi giorni la necessità di un portiere. Nessuno vuole gettare la croce su Alex Meret, portiere che a livello tecnico è assolutamente indiscutibile, ma in queste due prime amichevoli non sembra sereno. L’errore, parziale, con l’Adana sul rigore, quello certificato in Napoli-Maiorca, fanno capire che c’è qualcosa che non va ed il club azzurro non si può permettere di avere un’incognita in porta. Kepa al Napoli: il Chelsa paga l’ingaggio Corriere dello Sport fa sapere che l’acquisto di Gabriel Slonina, 18enne portiere americano e potenziale fenomeno, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilha fretta dire la trattativa di mercato perArrizabalaga, portiere di proprietà del. Lo ha chiesto Luciano Spalletti dopo l’addio di Ospina, ma viene certificato anche in questi giorni la necessità di un portiere. Nessunogettare la croce su Alex Meret, portiere che a livello tecnico è assolutamente indiscutibile, ma in queste due prime amichevoli non sembra sereno. L’errore, parziale, con l’Adana sul rigore, quello certificato in-Maiorca, fanno capire che c’è qualcosa che non va ed il club azzurro non si può permettere di avere un’incognita in porta.al: il Chelsa paga l’ingaggio Corriere dello Sport fa sapere che l’acquisto di Gabriel Slonina, 18enne portiere americano e potenziale fenomeno, ...

AlfredoPedulla : Il #Napoli lavora da oltre due settimane su #Kepa. Ieri sera dialoghi con il #Chelsea che lo libera e contribuisce… - AlfredoPedulla : #Napoli, sempre più #Kepa, come già anticipato. Dialoghi fitti con il #Chelsea. È lui in cima alla lista - AlfredoPedulla : @scuffetto Beh se l’ha detto stempiated che aveva mandato koulibaly alla Juve il giorno prima del Chelsea scamacca… - napolipiucom : Napoli-Chelsea per Kepa: si chiude in settimana, vuole il rilancio #calciomercatonapoli #Kepa #napoli… - infoitsport : Chelsea, ecco il vice-Mendy: arriva Slonina. Kepa sempre più vicino al Napoli -