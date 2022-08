Nancy Pelosi a Taiwan? Truppe in posizione | la Cina scatena il caos

Agenzia_Ansa : La Cina assicura che le forze armate non staranno 'a guardare' nel caso di una visita a Taiwan della presidente del… - fattoquotidiano : Cnn: “Nancy Pelosi visiterà anche Taiwan”. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il presidente Xi Jinping: “Non… - RaiNews : Malgrado l'irritazione e gli avvertimenti della Cina, la presidente della Camera americana, la democratica Nancy Pe… - ultimo1973 : RT @Gianl1974: ??La Casa Bianca dice che sosterrà il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan nonostante le minacce della Cina — CNN - ultimo1973 : RT @berardino: I media taiwanesi riportano che la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi potrebbe arriva… -

Sulla possibile visita dia Taiwan: "Spetta a lei decidere. Niente è cambiato nella politica degli Stati Uniti, non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan", ha ribadito. "Pechino non usi ...Resta solo da capire se Di Maio ha imparato da Tabacci a navigare per anni in Parlamento acciuffando ora questo ora quell'altro salvagente - maun altro posto dove andare a fare una gita ...L'avvertimento di Pechino: 'Prenderemo contromisure decise e forti per tutelare la sovranità'. La speaker della Camera americana giunta a Singapore, prima tappa dell'itinerario in Asia (ANSA) ...Washington (Usa), 1 ago. (LaPresse) - Anche se Nancy Pelosi "non ha confermato i suoi piani di viaggio per Taiwan" è un "suo diritto" visitare l'isola. Lo ha ...