«Nancy Pelosi a Taiwan già domani» | la voce dai media di Taipei Pechino | «Non staremo a guardare»

(Di lunedì 1 agosto 2022) Aumentano le indiscrezioni della stampa locale su una possibile tappa adella speaker della Camera Usadurante il suo tour diplomatico in Asia, iniziato ieri 31 luglio. Tra le tappe ufficiali della missione (Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone), organizzata per «riaffermare l’incrollabile impegno degli Stati Uniti nei confronti dei nostri alleati e amici nella regione e discutere su come possiamo promuovere ulteriormente i nostri interessi e valori condivisi», non è stata menzionata l’isola rivendicata dalla Cina, ma si moltiplicano le voci secondo le qualialla fine farà deviazione su. Indiscrezioni che riaccendono gli animi cinesi, che promettono serie misure se la visita dovesse realmente avvenire. Le indiscrezioniè ...

Agenzia_Ansa : La Cina assicura che le forze armate non staranno 'a guardare' nel caso di una visita a Taiwan della presidente del… - fattoquotidiano : Cnn: “Nancy Pelosi visiterà anche Taiwan”. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il presidente Xi Jinping: “Non… - giuliapompili : In questo momento ci sono cinquantamila persone online seguendo il volo della speaker della Camera Nancy Pelosi ver… - RaiNews : Malgrado l'irritazione e gli avvertimenti della Cina, la presidente della Camera americana, la democratica Nancy Pe… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Da Taiwan affermano che domani Nancy Pelosi sarà sull'isola. La Cina annuncia 'risposte risolute e… -

a Taiwan, la Cina avvia esercitazioni militari. I rischi del possibile viaggio Pechino, 1 agosto 2022 - Partita per il suo tour in Asia, la speaker della Camera, alla fine farà, molto probabilmente, scalo a Taiwan . Anche se nel programma ufficiale non si fa menzione di una visita a Taipei, potrebbe trattarsi di un'omissione in linea con la ...La CNN lo ha confermato pochi minuti fa: secondo un alto funzionario del governo taiwanese e un funzionario statunitense, la presidente della Camera degli Stati Unitidovrebbe visitare Taiwan nell'ambito del suo tour in Asia, nonostante gli avvertimenti dei funzionari dell'amministrazione Biden, preoccupati per la reazione della Cina a una visita di ...TAIPEI. Prima le indiscrezioni dei media di Taiwan, poi quella della Cnn: la presidente della Camera americana Nancy Pelosi è attesa a Taipei domani sera per incontrare la presidente Tsai Ing-wen il g ...In merito alla probabile visita di Nancy Pelosi a Taiwan ha arlato il diplomatico e portavoce cinese Zhao Lijian ...