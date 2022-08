Nancy Pelosi a Singapore, il premier: 'Stabili le relazioni tra Cina e Usa' (Di lunedì 1 agosto 2022) Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha sottolineato l'importanza di "Stabili relazioni tra Usa e Cina per la pace e la sicurezza regionale" nell'incontro con la delegazione del Congresso ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022) Il primo ministro di, Lee Hsien Loong, ha sottolineato l'importanza di "tra Usa eper la pace e la sicurezza regionale" nell'incontro con la delegazione del Congresso ...

giuliapompili : In questo momento ci sono cinquantamila persone online seguendo il volo della speaker della Camera Nancy Pelosi ver… - Agenzia_Ansa : Taiwan, i giornali cinesi avvertono, la visita di Nancy Pelosi è 'una provocazione' - modamanager : RT @angelo_falanga: Quasi 57.000 persone stanno guardando il volo di Nancy Pelosi Speriamo che questo non sia un 'aereo del giorno del giu… - ninobagala : RT @lucazzitt0: Taiwan si esercita e si prepara a qualsiasi conseguenza in vista della imminente visita di Nancy Pelosi. La Cina afferma ch… - LuigiColline : RT @Ecatetriformis: Una giornalista del media statale taiwanese TVBS ha riferito che, secondo le sue fonti, Nancy Pelosi arriverà a Taipei… -