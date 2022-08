Mosca e Kyiv si accusano a vicenda per l'esplosione della prigione di Olenivka (Di lunedì 1 agosto 2022) Dnipro, dal nostro inviato. Giovedì, nel campo di prigionia (e di tortura) di Olenivka, nel Donetsk separatista occupato dalle forze russe, un’esplosione ha ucciso 50 POW, Prigionieri Di Guerra – “ogni persona catturata o internata da un potere belligerante durante la guerra”, così la Convenzione di Ginevra – e ne ha feriti 75. Una parte delle vittime aveva appartenuto al battaglione Azov, e ai difensori dell’Azovstal a Mariupol che si erano arresi agli assedianti russi. Russi e ucraini si sono rinfacciati la responsabilità della strage: da parte ucraina si è ipotizzata anche la responsabilità dei separatisti o dei mercenari della famigerata banda Wagner. Insieme alle notizie sulla strage era uscito un video, girato in altro luogo e altro momento, da un riconoscibile soldato russo che castrava un prigioniero e dopo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 1 agosto 2022) Dnipro, dal nostro inviato. Giovedì, nel campo di prigionia (e di tortura) di, nel Donetsk separatista occupato dalle forze russe, un’ha ucciso 50 POW, Prigionieri Di Guerra – “ogni persona catturata o internata da un potere belligerante durante la guerra”, così la Convenzione di Ginevra – e ne ha feriti 75. Una parte delle vittime aveva appartenuto al battaglione Azov, e ai difensori dell’Azovstal a Mariupol che si erano arresi agli assedianti russi. Russi e ucraini si sono rinfacciati la responsabilitàstrage: da parte ucraina si è ipotizzata anche la responsabilità dei separatisti o dei mercenarifamigerata banda Wagner. Insieme alle notizie sulla strage era uscito un video, girato in altro luogo e altro momento, da un riconoscibile soldato russo che castrava un prigioniero e dopo ...

Ponkbutler : RT @ilario82: I russi negano alla Croce Rossa l’accesso al carcere di Olenivka, teatro del massacro di 50 prigionieri ucraini, per il quale… - elisasola_ : RT @ilario82: I russi negano alla Croce Rossa l’accesso al carcere di Olenivka, teatro del massacro di 50 prigionieri ucraini, per il quale… - gagliaudo10 : RT @ilario82: I russi negano alla Croce Rossa l’accesso al carcere di Olenivka, teatro del massacro di 50 prigionieri ucraini, per il quale… - NotizieTg : Carcere Olenivka,Mosca: sì a visita Onu 8.57 Mosca consentirà alle Nazioni Unite e alla Croce Rossa di visitare l… - clashsmi81 : RT @ilario82: I russi negano alla Croce Rossa l’accesso al carcere di Olenivka, teatro del massacro di 50 prigionieri ucraini, per il quale… -