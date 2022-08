Morto il giornalista Omar Monestier, era direttore dei quotidiani Il Piccolo e Il Messaggero Veneto (Di lunedì 1 agosto 2022) È Morto la notte scorsa Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto. Il giornalista, 58 anni, ha avuto un malore nel corso della notte mentre era a casa. Nato a Belluno il 23 settembre 1964, Monestier viveva a Moruzzo (Udine), ma da quando aveva assunto la doppia carica si alternava tra le varie sedi. Prima di assumere la doppia carica, era stato dal 2012 direttore del Messaggero Veneto di Udine e Pordenone. Monestier aveva diretto Il Tirreno di Livorno dal 2014 al 2016. “Apprendo con profondo dolore la tristissima notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa di Omar Monestier. Sono vicino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Èla notte scorsadeiIl. Il, 58 anni, ha avuto un malore nel corso della notte mentre era a casa. Nato a Belluno il 23 settembre 1964,viveva a Moruzzo (Udine), ma da quando aveva assunto la doppia carica si alternava tra le varie sedi. Prima di assumere la doppia carica, era stato dal 2012deldi Udine e Pordenone.aveva diretto Il Tirreno di Livorno dal 2014 al 2016. “Apprendo con profondo dolore la tristissima notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa di. Sono vicino ...

