Morta Nichelle Nichols | addio al tenente Uhura di Star Trek | aveva 89 anni

(Di lunedì 1 agosto 2022) Èa 89, l’attrice celebre per aver interpretato ilnella serie tvdal 1966 al 1969. A dare la notizia della sua scomparsa è il tabloid britco The Sun, che cita il post pubblicato su Instagram da Kyle Johnson, il figlio dell’attrice: “Mi dispiace farvi sapere che una grande luce nel firmamento non brilla più come ha fatto per tanti– ha scritto -. La scorsa notte mia madreper cause naturali“. “Lunga vita e prosperità”, ha concluso richiamando lo storico saluto vulcaniano di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La NASA assunse Nichols come portavoce, per incoraggiare le donne e gli afroamericani a diventare astronauti. La dottoressa Mae Jemison, prima donna nera a volare a bordo dello Space... a 89 anni l'attrice statunitense Nichols, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo della tenente Uhura nella serie tv Star...