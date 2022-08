Molinara e San Giorgio La Molara |  da questa sera nuovi orari per l’interruzione idrica notturna

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – GESESA comunica che da, a causa del forte assorbimento in distribuzione, sarà costretta a sospendere il servizio idrico dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del mattino successivo nei comuni die Sanla. Le zone interessate sono quelle, rispettivamente servite dai serbatoi, Gesina per il comune die serbatoio Forlito per SanLa. San Pietro Piano del Mondo, Parte di Località Presta, Parte di Località Fagnano, Località Soviano. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717. L'articolo proviene da Anteprima24.it.