Missili russi su Odessa nelle ore della partenza di navi cariche di grano Invasione russa dell'Ucraina (Di lunedì 1 agosto 2022) Missili russi su Odessa, nelle ore in cui viene definita imminente la partenza di navi cariche di grano. Lo scontro si inasprisce anche rispetto alle indagini del bombardamento di un capannone adibito a carcere, con almeno sessanta morti. Le forze ucraine preparano una forte controffensiva per recuperare parti di territorio nel sud del Paese. Tensione fra Serbia e Kosovo. Nuova legge del governo kosovaro su controllo di documenti di identità e controlli al confine, gruppi fuorilegge hanno aperto il fuoco contro la polizia. Fra i due governi, e con l’ammonimento della Nato, si cerca un’intesa ed il Kosovo, per ora, rinvia di un mese la nuova normativa. L'articolo Missili russi su ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 agosto 2022)suore in cui viene definita imminente ladidi. Lo scontro si inasprisce anche rispetto alle indagini del bombardamento di un capannone adibito a carcere, con almeno sessanta morti. Le forze ucraine preparano una forte controffensiva per recuperare parti di territorio nel sud del Paese. Tensione fra Serbia e Kosovo. Nuova legge del governo kosovaro su controllo di documenti di identità e controlli al confine, gruppi fuorilegge hanno aperto il fuoco contro la polizia. Fra i due governi, e con l’ammonimentoNato, si cerca un’intesa ed il Kosovo, per ora, rinvia di un mese la nuova normativa. L'articolosu ...

LaVeritaWeb : Nessun titolone per i missili ucraini lanciati sull’impianto nucleare di Zaporizhzhia. Con quelli russi si era alla… - GiovaQuez : Missili russi sono stati sparati contro il porto di Odessa - riotta : Duro attacco #Odessa 8 missili russi su aree civili e il porto dove il comando di Putin sospetta siano installate d… - repubblica : Ucraina, missili russi sulla villa: ucciso a letto il re del grano Vadaturskyi [dalla nostra inviata Brunella Giova… - orsettiblue : @democraziait Certo come no, poi mandano missili con le mine antiuomo in centro di #Donetsk..poi vanno a pulire e p… -