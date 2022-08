"Ministri indicati prima del voto". Fratelli d'Italia contro la proposta di Salvini (Di lunedì 1 agosto 2022) Il centrodestra si divide sulla proposta di Matteo Salvini di indicare prima del voto alcuni Ministri chiave. L'idea non piace a Fratelli d'Italia, che non vuole legarsi le mani prima di conoscere il risultato. Il partito di Meloni è la prima forza politica nei sondaggi. Bloccare alcune caselle ministerali in anticipo non avrebbe senso. Un exploit alle elezioni, infatti, consentirebbe a FdI di poter dar le carte e tenere per sé i dicasteri "pesanti". Alla proposta del segretario della Lega risponde il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: «Di Ministri parleremo quando alzeremo la coppa». L'esponente di FdI, intervistato da La Stampa, spiega: «Vengo dal mondo dello sport, chi dichiarava vittoria ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il centrodestra si divide sulladi Matteodi indicaredelalcunichiave. L'idea non piace ad', che non vuole legarsi le manidi conoscere il risultato. Il partito di Meloni è laforza politica nei sondaggi. Bloccare alcune caselle ministerali in anticipo non avrebbe senso. Un exploit alle elezioni, infatti, consentirebbe a FdI di poter dar le carte e tenere per sé i dicasteri "pesanti". Alladel segretario della Lega risponde il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: «Diparleremo quando alzeremo la coppa». L'esponente di FdI, intervistato da La Stampa, spiega: «Vengo dal mondo dello sport, chi dichiarava vittoria ...

