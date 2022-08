Milano, amici Simba La Rue: “Mai sequestrato Baby Touché” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Nessun sequestro ma una ‘finzione’ per aumentare le visualizzazioni sui social e monetizzare così sulla pace tra Simba La Rue e Baby Touché. E’ questa la difesa messa in campo da due amici e dal manager del trapper per spiegare il presunto sequestro di persona al giovane padovano, incontrato in via Boifava a Milano, aggredito a calci e pugni, e poi caricato su un’auto dove vengono realizzati i video mostrati su Instagram e al centro dell’inchiesta della procura milanese. “Tutti gli arrestati – spiega l’avvocato Niccolò Vecchioni – hanno confermato di aver incontrato casualmente Baby Touché in zona Barona, quindi dopo un’iniziale colluttazione tra i due trapper, legata a vecchi dissapori, hanno deciso di sfruttare mediaticamente il clamore. E’ in questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Nessun sequestro ma una ‘finzione’ per aumentare le visualizzazioni sui social e monetizzare così sulla pace traLa Rue e. E’ questa la difesa messa in campo da duee dal manager del trapper per spiegare il presunto sequestro di persona al giovane padovano, incontrato in via Boifava a, aggredito a calci e pugni, e poi caricato su un’auto dove vengono realizzati i video mostrati su Instagram e al centro dell’inchiesta della procura milanese. “Tutti gli arrestati – spiega l’avvocato Niccolò Vecchioni – hanno confermato di aver incontrato casualmentein zona Barona, quindi dopo un’iniziale colluttazione tra i due trapper, legata a vecchi dissapori, hanno deciso di sfruttare mediaticamente il clamore. E’ in questo ...

