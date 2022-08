Milan | Pioli | “Dobbiamo pretendere il massimo da tutti | me compreso”

tvdellosport : ???? PRE CAMPIONATO, VITTORIA PER IL MILAN Altra prova convincente dei rossoneri di Stefano Pioli, che hanno battut… - PBPcalcio : A prescindere dai risultati, l’identità che ha dato #Pioli a questa squadra, a prescindere dagli interpreti, è un p… - DiMarzio : .@acmilan, le parole di Stefano #Pioli - mgpg07 : RT @russ_mario1: @Cristoincroce1 Credo che il Milan abbia proprio svoltato tra le linee. Ma soprattutto ha comprato 2 giocatori che sono il… - LoZenoBruniano : RT @Quintadose_: Pioli che da indicazioni a De Ketelaere prima di Milan Udinese -

Obiettivo: rinforzare centrocampo e difesa a disposizione di Stefano. La caccia al 20º scudetto passa anche dalle mosse fuori dal campo. Tattica Come cambia ilcon De Ketelaere ...Ora starà a Stefanoe al suo staff tecnico inserirlo al meglio nel nuovo contesto., la pista Renato Sanches non tramonta. Acquistato De Ketelaere, il mercato delsi sposta ...Dopo De Ketelaere, i rossoneri si muovono su altri reparti: il difensore senegalese è il preferito perché può giocare centrale e terzino, le alternative erano Tanganga più Reguilon. Per il centrocampo ...Chiuso il colpo De Ketelaere, la dirigenza del Milan è già al lavoro per l'erede di Kessie. Nuova alternativa a Renato Sanches.