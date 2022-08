Milan-Marsiglia spinge gli ascolti di Sportitalia | quasi 2 mln di spettatori

gippu1 : Al netto della stagione anomala che consente di fare pronostici solo fino a novembre, della dabbenaggine del Marsig… - tvdellosport : ???? LA RETE DEL VANTAGGIO DEL MILAN Al 10’ i rossoneri sono passati in vantaggio grazie a Messias, abile a finaliz… - tvdellosport : ???? PRE CAMPIONATO, VITTORIA PER IL MILAN Altra prova convincente dei rossoneri di Stefano Pioli, che hanno battut… - toplega : RT @CalcioFinanza: #Milan-Marsiglia spinge gli ascolti di Sportitalia: domenica da quasi 2 milioni di spettatori. - CCokina12 : RT @tvdellosport: ???? IL RADDOPPIO DEL MILAN La seconda rete dei rossoneri porta il nome di Giroud, servito da Messias Tra poco il second… -

Eppure questo, ottimamente allenato da Mister Pioli, che supera ilper due a zero, impressionando per la personalità e per il totale controllo della partita, dove la cornice di un ...Commenta per primo Atmosfera pesante in casa. La squadra in campo fa fatica, come si è visto nella gara con il, e fuori l'adattamento di Tudor nell'ambiente dell'OM stenta. Secondo quanto riportato da La Provence , l'ex ...Fa sempre piacere quando un allenatore avversario, con grande onestà, accetta la superiorità del Milan senza trovare giustificazioni di vario tipo. Igor Tudor, tecnico ...La Juve si arrende al Real Madrid: i Blancos vincono per 2-0. L'Inter pareggia 2-2 contro il Lione, mentre il Milan batte 0-2 il Marsiglia.