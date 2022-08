Milan, De Ketelaere saluta i tifosi: “Grazie Club Bruges per aver realizzato i miei sogni” (Di lunedì 1 agosto 2022) Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, ha salutato i suoi ex tifosi con un post su Twitter. “Voglio ringraziare il Club Bruges per avermi dato l’opportunità fin da bambino di far parte delle loro fila, per aver realizzato i miei sogni, per avermi allenato come giocatore professionista. Grazie mille per tutto”, scrive il belga classe 2001. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Charles De, nuovo acquisto del, hato i suoi excon un post su Twitter. “Voglio ringraziare ilpermi dato l’opportunità fin da bambino di far parte delle loro fila, per, permi allenato come giocatore professionista.mille per tutto”, scrive il belga classe 2001. SportFace.

