Milan, De Ketelaere in arrivo a Milano: domani visite e firma sul contratto (Di lunedì 1 agosto 2022) Tutto pronto ormai per l’arrivo di Charles De Ketelaere al Milan. Il 21enne belga infatti atterrerà a Milano nel tardo pomeriggio di oggi da Oostende e domani effettuerà le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla società rossonera. L’operazione nel complesso ha un valore di 36 milioni di euro, compresi i bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Tutto pronto ormai per l’di Charles Deal. Il 21enne belga infatti atterrerà ao nel tardo pomeriggio di oggi da Oostende eeffettuerà lemediche prima di apporre lasulche lo legherà alla società rossonera. L’operazione nel complesso ha un valore di 36 milioni di euro, compresi i bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. SportFace.

DiMarzio : #Milan, confermato per domani l'arrivo di #DeKetelaere: lunedì le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, oggi è il giorno di De Ketelaere Il centrocampista arriverà a Milano in serata #SkySport… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Milan, oggi è il giorno di De Ketelaere Il centrocampista arriverà a Milano in serata #SkySport #SkyCalciom… - lacittanews : KONAMI DIVENTA IL PRIMO TRAINING WEAR PARTNER NELLA STORIA DEL MILAN Milano, 7 aprile 2022 – AC Milan e Konami Digi… -