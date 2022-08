Milan, ad agosto il via alla Serie A: il calendario dei rossoneri (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo oltre un mese di preparazione ed amichevoli, ecco i primi impegni ufficiali della stagione del Milan di Pioli: il calendario di agosto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo oltre un mese di preparazione ed amichevoli, ecco i primi impegni ufficiali della stagione deldi Pioli: ildi

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere atteso in serata a Milano - DiMarzio : .@acmilan, il programma del primo giorno in rossonero di #DeKetelaere | LIVE - FzzOh18 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è #Diallo ht… - ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 1 Agosto 1982 #Amichevole precampionato Domenica 1° Agosto 1982 #StadioCereghini, #Pinzolo #PINZOLO -… -