Michelle Hunziker e la nuova storia con Giovanni Angiolini | “Voglio vivere momenti esclusivi senza doverli condividere”

Michelle Hunziker ha ritrovato la felicità al fianco del chirurgo Giovanni Angiolini, volto noto per aver partecipato al Grande Fratello 14 e con il quale è stata paparazzata in questi mesi estivi, quando la coppia è venuta allo scoperto. Stasera rivedremo la showgirl alla conduzione di Michelle Impossibile, show andato in onda lo scorso febbraio, nel quale la conduttrice celebra i 25 anni di carriera accompagnata da Katia Follesa, Michela Giraud e diversi ospiti tra i quali spiccano Gerry Scotti, Maria De Filippi e l'ex Eros Ramazzotti.

