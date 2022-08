Meteo agosto, le previsioni in Italia: caldo record e picchi fino a 40 gradi, ecco fino a quando (Di lunedì 1 agosto 2022) Il caldo, quello dei giorni scorsi, è stato solo un piccolo ‘assaggio’. Sì, perché abbiamo salutato luglio e dato il benvenuto ad agosto, con una costante: le temperature da record in tutta Italia. Perché se è vero che cambiano i nomi degli anticicloni africani, da Caronte a Scipione, è altrettanto vero che non cambia il Meteo. Anzi, tutto il contrario. L’anticiclone africano ad agosto in Italia Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, l’anticiclone africano, quello che invaderà l’Italia ad agosto, avanzerà in maniera graduale. Prima ‘toccherà’ le regioni centrali, poi le settentrionali e le meridionali. Le temperature, quindi, toccheranno i 35-36°C a Firenze, Roma, Terni, poi sarà la volta di Milano, Bologna, Padova, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022) Il, quello dei giorni scorsi, è stato solo un piccolo ‘assaggio’. Sì, perché abbiamo salutato luglio e dato il benvenuto ad, con una costante: le temperature dain tutta. Perché se è vero che cambiano i nomi degli anticicloni africani, da Caronte a Scipione, è altrettanto vero che non cambia il. Anzi, tutto il contrario. L’anticiclone africano adinCome spiegano gli esperti de Il.it, l’anticiclone africano, quello che invaderà l’ad, avanzerà in maniera graduale. Prima ‘toccherà’ le regioni centrali, poi le settentrionali e le meridionali. Le temperature, quindi, toccheranno i 35-36°C a Firenze, Roma, Terni, poi sarà la volta di Milano, Bologna, Padova, ...

