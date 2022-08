Mercato italiano - A luglio leggeri segnali di ripresa: -0,8% (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Mercato automobilistico italiano si mantiene in territorio negativo anche a luglio, per quanto non manchino lievi segnali di ripresa. In particolare, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 109.580 unità, lo 0,8% in meno rispetto a un anno fa. Il calo è decisamente più contenuto rispetto al -15% dei due mesi precedenti, ma è comunque sintomo di una domanda sempre in crisi anche per l'esaurimento degli incentivi destinati ai veicoli che rappresentano il cuore del Mercato. Ne è una prova il consuntivo dei primi sette mesi dell'anno: le 793.856 immatricolazioni implicano una contrazione del 20,3% rispetto al pari periodo dell'anno scorso e del 36% circa sui livelli pre-pandemici del 2019. Stellantis. A luglio, il ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilautomobilisticosi mantiene in territorio negativo anche a, per quanto non manchino lievidi. In particolare, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 109.580 unità, lo 0,8% in meno rispetto a un anno fa. Il calo è decisamente più contenuto rispetto al -15% dei due mesi precedenti, ma è comunque sintomo di una domanda sempre in crisi anche per l'esaurimento degli incentivi destinati ai veicoli che rappresentano il cuore del. Ne è una prova il consuntivo dei primi sette mesi dell'anno: le 793.856 immatricolazioni implicano una contrazione del 20,3% rispetto al pari periodo dell'anno scorso e del 36% circa sui livelli pre-pandemici del 2019. Stellantis. A, il ...

