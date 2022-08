Meloni contro l’irresponsabile Stefano Feltri: scrivi che sono un demone, così inciti alla violenza (Di lunedì 1 agosto 2022) Giorgia Meloni, con un lungo post su Fb, replica al direttore del quotidiano “Domani”, Stefano Feltri. Il quale aveva rivendicato il diritto di demonizzare le destre ricorrendo a metafore tratte da Game of Thrones e paragonando Giorgia Meloni e Matteo Salvini ai “non morti” da combattere unendo le forze del bene. “Il direttore di “Domani”, Stefano Feltri, pubblica un editoriale – scrive Meloni – per rivendicare il diritto di “demonizzare le destre che avanzano”. Questa la sua dotta teoria: il centrodestra a guida Giorgia Meloni è come l’esercito di non-morti della serie Game of Thrones, e come nella serie fantasy tutte le forze del bene devono superare le loro differenze per fermare le orde del male. “Ora l’unica strategia sensata è serrare i ranghi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Giorgia, con un lungo post su Fb, replica al direttore del quotidiano “Domani”,. Il quale aveva rivendicato il diritto di demonizzare le destre ricorrendo a metafore tratte da Game of Thrones e paragonando Giorgiae Matteo Salvini ai “non morti” da combattere unendo le forze del bene. “Il direttore di “Domani”,, pubblica un editoriale – scrive– per rivendicare il diritto di “demonizzare le destre che avanzano”. Questa la sua dotta teoria: il centrodestra a guida Giorgiaè come l’esercito di non-morti della serie Game of Thrones, e come nella serie fantasy tutte le forze del bene devono superare le loro differenze per fermare le orde del male. “Ora l’unica strategia sensata è serrare i ranghi ...

