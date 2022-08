Mediana, i nomi concreti per la Juventus (Di lunedì 1 agosto 2022) Iniziano a sfoltirsi i nomi sulla lista di Cherubini per la Mediana bianconera. La Juventus continua a monitorare le possibili occasioni di mercato Inizia ad essere stretta la lista di giocatori papabili per la Mediana dei bianconeri. Tanti i giocatori, ma pochi quelli effettivamente possibili per l’acquisto. Partiamo da Frenkie De Jong del Barcellona, trattato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Iniziano a sfoltirsi isulla lista di Cherubini per labianconera. Lacontinua a monitorare le possibili occasioni di mercato Inizia ad essere stretta la lista di giocatori papabili per ladei bianconeri. Tanti i giocatori, ma pochi quelli effettivamente possibili per l’acquisto. Partiamo da Frenkie De Jong del Barcellona, trattato L'articolo

sscalcionapoli1 : Da Torino – Juventus, tutti i nomi nel mirino per la mediana: c’è anche Fabian - RTMManduria : Ug Manduria, ancora due colpi: i nomi in difesa e in mediana - marcocrnkovicc : @ChrisElMuss Di questi nomi ne arriva uno forse(CDK o zyiech) poi a centrocampo rimarremo così con la solita dichia… -