Media | Nancy Pelosi attesa martedì a Taiwan - La Cina alza i toni | Non staremo a guardare

(Di lunedì 1 agosto 2022) Pechino reagisce alle indiscrezioni giornalistiche che danno per certo l'arrivo a Taipei della speaker della Camera Usa: 'Prenderemo contromisure decise e forti in difesa della sovranità ...

RaiNews : Malgrado l'irritazione e gli avvertimenti della Cina, la presidente della Camera americana, la democratica Nancy Pe… - Agenzia_Ansa : Taiwan, i giornali cinesi avvertono, la visita di Nancy Pelosi è 'una provocazione' - CCKKI : RT @Ecatetriformis: Una giornalista del media statale taiwanese TVBS ha riferito che, secondo le sue fonti, Nancy Pelosi arriverà a Taipei… - oggieridomani : I media statali taiwanesi dicono che la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi visiterà Taiwan doma… - Corry08101961 : Nancy Pelosi arriverà all'aeroporto Songshan di Taipei il 2 agosto intorno alle 17:30 ora di Mosca. Trascorrerà no… -

Pechino reagisce alle indiscrezioni giornalistiche che danno per certo l'arrivo a Taipei della speaker della Camera Usa: 'Prenderemo contromisure decise e forti in difesa della sovranità ......- Advertisement - AgenPress - La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti... mentre imalesi hanno sottolineato che Pelosi arriverà a Kuala Lumpur domani mattina e ...Non sembrano esserci più dubbi sulla visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Secondo le più importanti emittenti asiatiche e statunitensi, l'arrivo della speaker della Camera è previsto martedì sera, dove av ...TAIWAN. "Lasciatela andare a Taiwan, ma la Pelosi preghi prima di partire". È quanto si legge sui media cinesi per l'ipotetica visita di Nancy Pelosi, speaker della Camera americana, che sarebbe attes ...