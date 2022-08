Mari italiani in pericolo: creatura dal veleno letale si aggira indisturbata: mai avvistata prima (Di lunedì 1 agosto 2022) Eccola là: ci mancava solo la creatura Marina misteriosa che renderà i Mari italiani inaccessibili. Nessuno l’aveva mai vista dalle nostre parti, quindi in molti si chiedono come ci sia arrivata. Scopriamolo insieme. Una creatura che, a detta degli esperti, era sempre stata avvistata lungo le coste australiane. E quindi? Come è arrivata da noi? E perché è così velenosa? Riusciremo a fare il bagno al mare quest’anno? Se lo domandano in tanti… Le creature Marine nascoste – (pixabay) – curiosauro.itUna creatura Marina che è… … pericolosa e dalla quale è meglio stare lontani. È stata avvistata nei nostri Mari ma nessuno l’aveva mai vista vagare qui, perché solitamente è un ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 1 agosto 2022) Eccola là: ci mancava solo lana misteriosa che renderà iinaccessibili. Nessuno l’aveva mai vista dalle nostre parti, quindi in molti si chiedono come ci sia arrivata. Scopriamolo insieme. Unache, a detta degli esperti, era sempre statalungo le coste australiane. E quindi? Come è arrivata da noi? E perché è cosìsa? Riusciremo a fare il bagno al mare quest’anno? Se lo domandano in tanti… Le creaturene nascoste – (pixabay) – curiosauro.itUnana che è… …sa e dalla quale è meglio stare lontani. È statanei nostrima nessuno l’aveva mai vista vagare qui, perché solitamente è un ...

