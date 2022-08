(Di lunedì 1 agosto 2022) Il servizio pubblico che merita di essere pagato è proprio questo:cheinsieme ad Edoardo Vianello. Il brano in questione è stato ovviamente Finimondo, hit di questa estate che vede la collaborazione proprio di Vianello. Ospite ad Estate in Diretta da Roberta Capua e Gianluca Semprini, Edoardo Vianello ha potuto interpretare il suo ultimo singolo grazie al supporto diche hato le parti di. Ed ilè stato, vedere per credere.e Edoardo Vianello reinterpretano live “Finimondo” di M¥SS. Il servizio pubblico che mi merito con ...

Serpy95 : RT @ivanburatti: Marcello Cirillo e Edoardo Vianello reinterpretano live “Finimondo” di M¥SS KETA. Il servizio pubblico che mi merito con l… - scrabionata : RT @FredMosby_: Marcello Cirillo che fa Myss Keta duettando su Finimondo con Edoardo Vianello quello vero. L'Italia è il paese che amo. h… - _Alessio_88 : RT @FredMosby_: Marcello Cirillo che fa Myss Keta duettando su Finimondo con Edoardo Vianello quello vero. L'Italia è il paese che amo. h… - FredMosby_ : Marcello Cirillo che fa Myss Keta duettando su Finimondo con Edoardo Vianello quello vero. L'Italia è il paese che… - BITCHYFit : Marcello Cirillo canta Myss Keta ed il risultato è sorprendente -

Novella 2000

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì,affianca Roberta Capua e Gianluca Semprini durante la puntata di Estate in diretta a suon di musica.ha sempre la canzone giusta per ogni argomento e ospite e non si sottrae ......NALDONI Simona GEROCARNI NAPPO Nicoletta NALDONI Francesco NALDONI Isabella MARCHETTI Laura MASSETANI Nicoletta DONATINI Andrea MOSCHETTI Carlotta SASSATELLICAMPOMORI Francesca... Marcello Cirillo ed Edoardo Vianello fanno una cover di Finimondo di Myss Keta e il risultato finale è imperdibile Durante la puntata di Estate in Diretta, Marcello Cirillo ed Edoardo Vianello duettano insieme su un brano di Myss Keta ...Marcello Cirillo e la gioia di essere nonno: "L'arrivo dei nipotini ha sconvolto piacevolmente la mia vita" Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Marcello ...